Цены обвалились: в Европе газ подешевел из-за сильных ветров
Цены на газ в Европе продолжают опускаться – на сегодняшний день стоимость голубого топлива на бирже составляет $1150 за тысячу кубометров.
Еще неделю назад эта цифра была вдвое больше, сообщают Факты ICTV.
По информации аналитиков, цены обвалились из-за сильных ветров, благодаря которым ветровые электростанции были более эффективными. Кроме того, от энергетического кризиса Евросоюз спасают Соединенные Штаты Америки.
В частности, за выходные Вашингтон увеличил поставки сжиженного газа на треть – в европейские порты направляются 20 танкеров. Также американцы на полпути развернули суда, которые направлялись в Азию, чтобы увеличить поставки газа в Европу.
Цены резко выросли из-за того, что Газпром искусственно ограничивает экспорт энергоресурсов в Европу. В частности, был снижен транзит газа через Украину.
Таким образом Кремль пытается заставить Запад запустить Северный поток-2.
Напомним, ранее глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко сообщил, что цены на газ в Европе не снизятся даже в том случае, если российский газопровод Северный поток-2 будет сертифицирован и запущен.
По его словам, такие суждения в значительной степени являются ошибкой.
Витренко подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин хочет не только запустить трубопровод, но и заставить европейцев перейти на долгосрочные контракты, которые не были бы привязаны к спотовому рынку.