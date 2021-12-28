Цены обвалились: в Европе газ подешевел из-за сильных ветров

Цены на газ в Европе продолжают опускаться – на сегодняшний день стоимость голубого топлива на бирже составляет $1150 за тысячу кубометров.

Еще неделю назад эта цифра была вдвое больше, сообщают Факты ICTV.

По информации аналитиков, цены обвалились из-за сильных ветров, благодаря которым ветровые электростанции были более эффективными. Кроме того, от энергетического кризиса Евросоюз спасают Соединенные Штаты Америки.

В частности, за выходные Вашингтон увеличил поставки сжиженного газа на треть – в европейские порты направляются 20 танкеров. Также американцы на полпути развернули суда, которые направлялись в Азию, чтобы увеличить поставки газа в Европу.

Цены резко выросли из-за того, что Газпром искусственно ограничивает экспорт энергоресурсов в Европу. В частности, был снижен транзит газа через Украину.

Таким образом Кремль пытается заставить Запад запустить Северный поток-2.

Напомним, ранее глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко сообщил, что цены на газ в Европе не снизятся даже в том случае, если российский газопровод Северный поток-2 будет сертифицирован и запущен.

По его словам, такие суждения в значительной степени являются ошибкой.

Витренко подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин хочет не только запустить трубопровод, но и заставить европейцев перейти на долгосрочные контракты, которые не были бы привязаны к спотовому рынку.

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