Переговоры Байдена и Путина стартовали

Телефонный разговор президентов США и Российской Федерации началась 30 декабря в 22.35 по киевскому времени.

Информацию в Twitter обнародовала репортер The Washinghton Post Сын Мин Ким со ссылкой на представителя Белого дома.

– По словам представителя Белого дома, разговор Байдена с Путиным начался в 15:35 (по местному времени), – сообщила она.

Biden’s call with Putin began at 3:35 p.m., per a White House official. — Seung Min Kim (@seungminkim) December 30, 2021

Информация о том, что у президента США Джо Байдена состоится телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным появилась накануне.

В Белом доме отметили, что стороны обсудят ряд тем, среди которых – дипломатические отношения с Россией.

Американская сторона подчеркнула, что Джо Байден перед этим провел переговоры с европейскими лидерами, а официальные лица администрации взаимодействовали с НАТО, ЕС и ОБСЕ, провели многочисленные консультации со своими коллегами, в частности из стран восточного фланга на двусторонней основе и в формате B9, а также с Украиной.

Президенты США и РФ уже беседовали три недели назад, 7 декабря. Тогда главы государства общались почти два часа. Состоялся звонок, среди прочего, из-за наращивания российских войск у украинской границы.