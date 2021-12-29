Президент США Джо Байден созвонится с главой РФ Владимиром Путиным 30 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как уточняется, стороны обсудят ряд тем, среди которых – дипломатические отношения с Россией.

– Администрация Байдена продолжает вести широкую дипломатию с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируя и координируя общий подход в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной, – уточнили в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что американский президент проводил переговоры с лидерами по всей Европе, а официальные лица администрации Байдена на многосторонней основе взаимодействовали с НАТО, ЕС и ОБСЕ.

– Официальные лица также провели многочисленные консультации со своими коллегами, в том числе из стран восточного фланга на двусторонней основе и в формате B9, а также с Украиной, – добавили в заявлении.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз хочет участвовать в переговорах США и РФ по Украине и безопасности.

До этого сообщалось, что переговоры США и России намечены на 10 января 2022 года. Они, как ожидалось, должны быть посвящены контролю над ядерным вооружением и росту напряжения у границ Украины.

Также ожидается, что представители РФ и НАТО проведут переговоры 12 января.

Источник: Белый дом