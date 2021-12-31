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Факты / Мир / Мировые новости

Экс-президент Южной Кореи выпущена из тюрьмы после 5 лет заключения

Мария Степанюк редактор ленты
Пак Кин Хе

Бывшая глава Южной Кореи Пак Кин Хе освобождена из тюрьмы в пятницу, 31 декабря. В заключении она провела около пяти лет.

Накануне Пак Кин Хе включили в список более 3 тыс. получателей помилования, которых южнокорейские власти планировали освободить накануне Нового года.

Действующий президент Южной Кореи Мун Чже Ин помиловал ее 24 декабря. Он отметил, что у Пак ухудшилось здоровье и выразил надежду, что ее освобождение будет способствовать национальному единству.

С прошлого месяца Пак находилась в госпитале Сеула, где проходила лечение. Она не комментировала свое помилование, но ее адвокат сказал, что Пак принесла извинения за то, что вызвала беспокойство общественности, и поблагодарила Мун за “трудное решение”.

69-летняя Пак была первым демократически избранным президентом страны. Ее отстранили от власти из-за обвинений в коррупции в 2017 году. Скандал также привел к заключению руководителей двух конгломератов Samsung и Lotte.

В январе Верховный суд Южной Кореи поддержал 20-летний приговор Пак после того, как она была признана виновной в сговоре с подругой, получении взяток в размере около 7 млрд вон каждой из них от корпораций Samsung и Lotte, а также вымогательстве взятки в размере 8,9 млрд вон от корпорации SK.

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Источник: Al Jazeera

Фото: Depositphotos

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