Бывшая глава Южной Кореи Пак Кин Хе освобождена из тюрьмы в пятницу, 31 декабря. В заключении она провела около пяти лет.

Накануне Пак Кин Хе включили в список более 3 тыс. получателей помилования, которых южнокорейские власти планировали освободить накануне Нового года.

Former South Korean President Park Geun-hye is released from prison nearly five years after being convicted of corruption pic.twitter.com/e9Gfu2Qltv

— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 31, 2021