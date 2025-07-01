Многие из нас привыкли носить нательный крестик вместе с иконкой или ладанкой, потому что так принято с детства, и это стало почти традицией.

Также бытует мнение, что крестик должен быть только один, к тому же освященный и носиться постоянно. Иконку или ладанку можно носить рядом, но не вместо крестика.

Можно ли носить два крестика на шее, мы спросили у ректора Открытого православного университета, священника ПЦУ Георгия Коваленко.

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Как носить крестик

Нательный крестик — это особое украшение, которое символизирует искреннюю веру в Бога. Он служит личным оберегом для верующего. Крестик освящают священники во время таинства крещения, именно тогда он приобретает особую силу.

Его носят на цепочке или ювелирном шнурке, которые могут быть изготовлены из серебра или золота. Шнурки для таких крестиков можно приобрести в церкви, ювелирном магазине или сделать самостоятельно. Приобретенный крестик стоит освятить в церкви перед тем, как начать носить.

Довольно часто нательные крестики воспринимаются не как символ веры, а как просто украшение. Их носят как стильный аксессуар. Особенно это касается золотых или дизайнерских крестиков, которые выбирают по внешнему виду. Церковь не осуждает красивые вещи. Но все же крестик — это прежде всего знак веры, а не модный элемент.

Можно ли носить 2 крестика

Ношение нескольких крестиков одновременно не имеет дополнительного смысла. Сила веры не зависит от количества крестиков. Настоящая вера находится внутри человека, в его сердце и душе, а не во внешних атрибутах.

Количество крестиков, которые носит человек, не имеет значения, если он не является верующим.

— Носить два крестика не запрещено, потому что даже у священников есть такая награда: право носить два креста с украшениями, — отметил Георгий Коваленко.

На вопрос, можно ли носить два крестика одновременно, священник ответил, что это также разрешено.

Если человек носит много крестиков, но при этом не соблюдает христианские заповеди, не живет по вере, не имеет любви к ближнему и к Богу, то эти крестики превращаются просто в украшение.

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