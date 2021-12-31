Мы сталкиваемся с новыми вызовами: Шольц вспомнил Украину в новогоднем поздравлении

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц в первом поздравлении с Новым годом 2022 заявил, что угроза вторжения России в Украину стала новым вызовом для Европы.

Во внешнеполитической части своего выступления немецкий политик подчеркнул, что Европа должна быть единой, суверенной и сильной.

По его словам, для безопасности Европы необходимо трансатлантическое сотрудничество.

– Относительно Украины мы сейчас сталкиваемся с новыми вызовами. Нерушимость границ — ценное достояние и не подлежит обсуждению, — сказал Шольц на фоне опасений, что Россия может напасть на Украину.

Канцлер напомнил, что с 1 января к Германии переходит председательство в G7, которое она использует для превращения этого клуба государств в флагман климатически нейтрального и справедливого мира.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия из-за аннексии Крыма сама исключила себя из клуба стран G7 и неизвестно, когда она сможет туда вернуться, учитывая нынешнее наращивание сил на границе с Украиной.

Источник: Tagesspiegel