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Новый год в Дубае: обнародовано красочное видео

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Ялинка

В Дубае встретили Новый 2022-й год роскошным салютом.

Соответствующее видео обнародовали в социальной сети Twitter.

В частности, на ролике показан сверхвысотный небоскреб в Дубае, высота которого составляет 828 метров, под названием Бурдж-Халифа.

Судя по видео, салют там устроили роскошный – от башни во все стороны разлетаются яркие огни в разное время и с разной периодичностью.

Цвета огней чередуются от белых до красных в зависимости от залпа. Видео было обнародовано сразу после полуночи по местному времени.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что на утро, после встречи Нового года, можно от похмелья сделать специальную солянку.

Рецепт блюда предоставила ведущая шоу Ревизоры на пороге Анна Жижа.

По ее словам, это блюдо спасет от неприятного ощущения в животе и придаст силы на утро после шумной вечеринки.

Фото: Pixabay

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