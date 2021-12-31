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Факты / Украина / Общество

В Новый год украинцев будут охранять свыше тысячи бойцов ВВС

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
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В новогоднюю ночь украинскую границу будут охранять бойцы ВВС Украины.

Воздушное пространство страны будет закрыто десятками радиолокационных станций, зенитно-ракетными комплексами С-300, Бук-М-1, Су-27 и МиГ-29.

Военные, которые будут охранять украинцев от внешних угроз, поздравили граждан в канун Нового года с наступающим праздником.

Напомним, несколько стран считают, что Российская Федерация планирует наступление на Украину.

В РФ отрицают такие намерения. В свою очередь, американская разведка отмечает, что возле украинской границы расположены около 100 тыс. российских военных.

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По сообщениям Пентагона, Соединенные Штаты могут предоставить Украине данные разведки, которые помогут быстрее узнать о вероятном наступлении Российской Федерации.

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В Новый год украинцев будут охранять свыше тысячи бойцов ВВС / 4 фотографии

 

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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