В Новый год украинцев будут охранять свыше тысячи бойцов ВВС

В новогоднюю ночь украинскую границу будут охранять бойцы ВВС Украины.

Воздушное пространство страны будет закрыто десятками радиолокационных станций, зенитно-ракетными комплексами С-300, Бук-М-1, Су-27 и МиГ-29.

Военные, которые будут охранять украинцев от внешних угроз, поздравили граждан в канун Нового года с наступающим праздником.

Напомним, несколько стран считают, что Российская Федерация планирует наступление на Украину.

В РФ отрицают такие намерения. В свою очередь, американская разведка отмечает, что возле украинской границы расположены около 100 тыс. российских военных.

По сообщениям Пентагона, Соединенные Штаты могут предоставить Украине данные разведки, которые помогут быстрее узнать о вероятном наступлении Российской Федерации.