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Факты / Мир / Мировые новости

С сегодняшнего дня Германия стала главенствующей страной в G7

Абрамова Юлия редактор ленты
саміт великої сімки

После Британии Германия с 1 января 2022 года на 365 дней стала главной страной Большой семерки (G7), куда кроме нее входят Франция, Италия, Япония, Канада, Британия и США.

Германия как председательствующая страна будет принимать ежегодный саммит лидеров стран G7, который состоится летом 26-28 июня в баварских Альпах в замке Эльмау, как и во время предыдущего председательства Германии в 2015 году.

— Мы сделаем больше во время нашего председательства, чтобы обеспечить лидерскую роль этих стран в вопросах климатической нейтральности и справедливости в мире, — отметил канцлер Германии Олаф Шольц.

В 2023 году председательство в G7 перейдет в Японию.

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила во время встречи глав МИД Большой семерки, что союзные демократические страны должны отказаться от российского газа.

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