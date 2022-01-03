В Азербайджане пограничник застрелил троих сослуживцев и скрылся

Азербайджанский пограничник по неизвестным причинам застрелил троих сослуживцев, после чего бросил оружие и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел вечером воскресенья, 2 января, в зоне несения службы особого пограничного подразделения Губадлы, сообщает пресс-центр государственной пограничной службы страны.

По информации ведомства, сержант Эльхан Авазлы по неизвестным причинам открыл огонь из табельного оружия по старшему лейтенанту Юсифу Исмаилову, и двум младшим прапорщикам Амилу Джалилзаде и Рафаилу Ибрагимову.

Правоохранители разыскивают мужчину, он до сих пор не задержан.

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Напомним, в конце декабря в Луганской области военный контрактник застрелился из штатного оружия.

Уроженец пгт Белозерка Херсонской области 1999 года рождения был найден без признаков жизни по месту прохождения службы. Военный находился на ночном дежурстве на территории взводного опорного пункта одной из воинских частей.

Луганская специализированная прокуратура уже приступила к расследованию.