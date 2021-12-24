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Факты / Украина / Общество

В Луганской области военный контрактник застрелился из штатного оружия

Марта Бондаренко редактор ленты
Військовий

В Луганской области военный контрактник застрелил себя из штатного оружия. Луганская специализированная прокуратура приступила к расследованию.

Трагедия произошла 22 декабря. По месту прохождения службы без признаков жизни обнаружили военнослужащего 1999 года рождения, уроженца пгт Белозерка Херсонской области.

По данным прокуратуры, военный находился на ночном дежурстве на территории взводного опорного пункта одной из воинских частей.

– Он покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия, – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Рассматриваются версии: преднамеренное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Следователи Северодонецкого районного управления полиции ГУ Нацполиции в Луганской области занимаются расследованием дела.

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Источник: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил

Фото: Dreamstime

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