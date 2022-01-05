Куда обращаться украинцам в Казахстане — контакты МИД

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам, которые находятся на территории Казахстана, не оставлять места жительства без необходимости и всегда иметь с собой документы, удостоверяющие личность, а также зарегистрироваться в электронной системе ДРУГ.

Также нужно быть бдительными и осторожными, неукоснительно соблюдать указания и распоряжения представителей местной власти и правоохранительных органов, добавили в МИД.

— В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленной консульской помощи, следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Казахстан, — добавили в МИД и предоставили телефоны для связи.

Контакты для граждан Украины в Казахстане:

тел.: +7 705 755 66 10, электронная почта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua) или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта: cons @mfa.gov.ua.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сообщил о погибших и раненых в ходе массовых протестов в стране.

Он сказал, что обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на автогаз с 60 до 120 тенге за литр. Вскоре митингующие расширили свои требования, в частности, они касались уже и отставки правительства, и отстранения от политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Несмотря на то, что 4 января правительство снизило цену на сжиженный газ до 50 тенге за литр, протесты по всей стране продолжились.

И на следующий день, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку.

Кроме того, он ввел в Алматы, Нур-Султане и Мангистауской области режим чрезвычайного положения до 19 января.