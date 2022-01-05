Во время протестов в Казахстане погибли люди – президент Токаев

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сообщил о погибших и раненых в ходе массовых протестов в стране.

Он сказал, что обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы.

– Это терпеть нельзя. Кроме Алматы обстановка накалилась, и в некоторых других в связи с чем в ряде регионов мной введено чрезвычайное положение, — сказал президент.

Токаев также заявил, что с сегодняшнего дня возглавляет Совет безопасности республики, которым ранее руководил бывший глава государства Нурсултан Назарбаев.

— Как глава государства и сегодня председатель Совбеза намерен действовать максимально жестко, — сказал Токаев.

Президент сообщил, что при любых обстоятельствах будет находиться в столице республики.

— Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана, выйдем из нее сильными, – заявил Токаев.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на автогаз с 60 до 120 тенге за литр. Вскоре митингующие расширили свои требования, в частности, они касались уже и отставки правительства, и отстранения от политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Несмотря на то, что 4 января правительство снизило цену на сжиженный газ до 50 тенге за литр, протесты по всей стране продолжились.

И на следующий день, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку.

Кроме того, он ввел в Алматы, Нур-Султане и Мангистауской области режим чрезвычайного положения до 19 января.

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Источник: Хабар 24