На фоне протестов российский Аэрофлот отменяет рейсы в Алматы

5 января российская авиакомпания Аэрофлот отменила рейс в Алматы. Это самый большой город в Казахстане, где уже второй день продолжаются протесты.

Отметим, что после введения чрезвычайного положения вечером 4 января въезд в Алматы ограничен.

Согласно графику на табло аэропорта, рейс должен был вылететь в 20.55. Отмена значится на табло как в Алматы, так и в Москве.

В то же время рейс Аэрофлота из столицы РФ в столицу Казахстана Нур-Султан пока не отменен. Официально компания никак не комментировала выборочную отмену рейсов.

Также известно, что по состоянию на 16.00 перестал работать аэропорт казахского города Актау, где также продолжаются протесты.

Сегодня, 5 января, митингующие в Актау потребовали отставки президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева. По предварительным подсчетам, на протест в этом городе вышли более 10 тыс. человек.

Среди них журналисты заметили людей в военной форме: они представлялись сотрудниками Минобороны Казахстана и заявляли, что будут защищать свой народ.