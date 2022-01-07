Российская подлодка столкнулась с фрегатом ВМС Британии в Северной Атлантике

Российская подлодка столкнулась с военным кораблем Королевского флота, который вел патрулирование в Северной Атлантике. Эту информацию подтвердило Министерство обороны Великобритании.

Фрегат ВМС Британии HMS Northumberland отслеживал передвижение подводной лодки, когда она врезалась в гидролокатор корабля. Британский корабель тащил за собой на тросе оборудования.

Инцидент произошел в конце 2020 года и был зафиксирован телевизионной группой Channel 5, снимавшей документальный фильм Военный корабль: жизнь на море.

Источник в Минобороны Великобритании заявил, что столкновение было намеренным является маловероятным.

HMS Northumberland искал российскую подлодку за полярным кругом после того, как она исчезла с радаров корабля.

Министерство обороны заявило, что фрегат нашел подлодку с помощью буксируемого гидролокатора — длинной трубки, оснащенной чувствительными гидрофонами для прослушивания под водой.

Перед тем, как российская подлодка снова исчезла, она ударилась о гидролокатор HMS Northumberland. Вертолет Merlin заметил на поверхности его перископ.

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Непонятно, какие повреждения были причинены российскому судну, но британский фрегат был вынужден вернуться в порт Шотландии, чтобы заменить поврежденное оборудование.

В последние годы возросла активность российских подлодок, поэтому фрегаты Королевского флота регулярно патрулируют Северную Атлантику.

Министерство обороны обычно не комментирует операции, но сделало это, поскольку инцидент был снят на камеру.