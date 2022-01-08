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Стало известно, когда возобновит работу аэропорт Алматы

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Аеропорт Алмати

Международный аэропорт Алматы не будет работать как минимум до 10 января.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта по итогам массовых беспорядков, вспыхнувших по всему Казахстану.

Уточняется, что аэропорт будет закрыт как минимум до полуночи, 9 января, с возможностью продления соответствующих мер.

Ранее протестующие в Казахстане захватили аэропорт, в результате чего были отменены международные и внутренние рейсы. 7 января силовикам вместе с российскими военными удалось отбить его.

Помимо прочего им удалось взять под контроль аэропорт Нур-Султана, который 8 января работал в штатном режиме.

По данным министерства иностранных дел Украины, все граждане, застрявшие во время беспорядков в Казахстане, находятся в безопасности и постоянно контактируют с украинскими дипломатами.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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