Все в безопасности: в МИД Украины рассказали, когда граждане смогут покинуть Казахстан

Все украинцы, находящиеся в Казахстане, находятся в безопасности, обеспечены жильем и едой.

Об этом сообщил спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

По его словам, в посольство обратились за помощью 43 гражданина Украины, которые находятся в Казахстане. Все они являются пассажирами авиарейсов из Алматы и Нур-Сулатана, которые были отменены из-за беспорядков.

Николенко подчеркнул, что с застрявшими в Республике украинцами дипломаты постоянно поддерживают связь.

По предварительным данным, международный аэропорт Алматы возобновит свою работу только в пятницу, 7 января.

Представитель МИД подчеркнул, что украинское посольство старается договориться с перевозчиком, чтобы граждане могли покинуть Казахстан в ближайшее время.

— Призываем украинцев продолжать неукоснительно соблюдать рекомендации МИД: избегать мест массового скопления людей, особенно, в больших городах, без необходимости не покидать места жительства, проявлять повышенную бдительность и осторожность, – подчеркнул Николенко.

Он призвал граждан в случае необходимости обращаться за помощью в посольство Украины.

Напомним, 5 января протестующие захватили международный аэропорт Алматы. Все рейсы в тот день были отменены.

В ночь на следующий день власти сообщили, что разогнали демонстрантов, взяв контроль над аэропортом. В течение дня наблюдались проблемы с выполнением авиарейсов, поскольку многие перевозчики отменили перелеты.

Как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, украинское посольство не получало сообщений о прямой угрозе жизни граждан на фоне того, что происходит в стране.