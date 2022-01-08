В министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, что задержали 4 404 протестующих
В силовом ведомстве отметили, что в городе Актобе и области правоохранители обеспечивают должную охрану общественного порядка и безопасность граждан.
Ситуация в регионе полностью контролируется. Кроме того, в области действует комендантский час с 22.00 до 06.00 часов утра.
За прошедшую ночь за нарушение комендантского часа в отделы полиции доставлено 22 человека.
В МВД сообщают о задержании еще 11 лиц. Два человека арестованы за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.272 УК РК (организация массовых беспорядков).
Действиям остальных задержанных дается правовая оценка.
Источник: МВД Казахстана
Фото: МВД Казахстана