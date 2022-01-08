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В Казахстане силовики задержали более 4 тысяч протестующих — МВД

Марта Бондаренко редактор ленты
В Казахстане силовики задержали более 4 тысяч протестующих — МВД

В министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, что задержали 4 404 протестующих

В силовом ведомстве отметили, что в городе Актобе и области правоохранители обеспечивают должную охрану общественного порядка и безопасность граждан.

Ситуация в регионе полностью контролируется. Кроме того, в области действует комендантский час с 22.00 до 06.00 часов утра.

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За прошедшую ночь за нарушение комендантского часа в отделы полиции доставлено 22 человека.

В МВД сообщают о задержании еще 11 лиц. Два человека арестованы за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.272 УК РК (организация массовых беспорядков).

Действиям остальных задержанных дается правовая оценка.

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Источник: МВД Казахстана

Фото: МВД Казахстана

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