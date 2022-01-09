В Белом доме готовят санкции против финансовой системы России

Соединенные Штаты Америки выразили готовность ввести ряд жестких экономических санкций в случае вторжения Российской Федерации в Украину.

По данным иностранных СМИ, ограничения приведут к серьезным затратам на российскую экономику. Об этом заявили чиновники администрации президента США Джо Байдена.

По словам источников, санкции могут оказать значительное влияние на российских потребителей, промышленные операции и занятость.

В ряде случаев санкции Соединенных Штатов Америки могут привести к ограничениям на экспортном контроле.

Переговоры США и России

Российская Федерация продолжает накапливать войска возле границ Украины. США неоднократно отмечали, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность украинского государства.

Делегация РФ прибыла в Женеву для переговоров с противоправным требованием Кремля, чтобы Америка не поддерживала вступление Украины в НАТО.

Однако в США заявили, что вступление Украины в Североатлантический альянс зависит от государств-членов НАТО. Джо Байден подчеркнул, что Америка придерживается принципа: ничего об Украине без нее.