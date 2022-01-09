Россия столкнется с жесткими и изнурительными экономическими санкциями со стороны США, если совершит вторжение в Украину.

Об этом рассказали журналистам на условиях анонимности представители администрации президента США Джо Байдена во время телефонного брифинга, организованного накануне Белым домом.

Общение с представителями СМИ состоялось в преддверии двусторонних переговоров между США и Россией в Женеве (Швейцария) 10 января, касающихся вопросов безопасности.

Как отмечает агентство Associated Press со ссылкой на официальных чиновников, Россия сильно пострадает от экономических санкций, если вторгнется в Украину.

Так, в дополнение к прямым санкциям в отношении российских юридических лиц Вашингтон может ввести серьезные ограничения на товары, экспортируемые из США в Россию. Ограничения могут затронуть и товары иностранного производства, подпадающие под юрисдикцию США.

– В случае российского вторжения в Украину мы – в координации с нашими союзниками и партнерами – немедленно наложим серьезные и непосильные санкции на экономику России, включая ее финансовую систему и секторы, которые считаются критическими для Кремля, – сообщил журналистам один из чиновников.

По информации СМИ, кроме санкций относительно энергетики и потребительских товаров, США и их союзники могут ввести запрет на экспорт в Россию передовых электронных технологий, программного обеспечения и сопутствующих технологий.

Россия может быть включена Вашингтоном в группу стран со строжайшими ограничениями в вопросах экспортного контроля. В эту группу государств уже входят Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

Это означает, что возможности Москвы получать интегральные схемы и продукцию, содержащую интегральные схемы, будут серьезно ограничены из-за глобального доминирования американского программного обеспечения, технологий и оборудования в этом секторе.

Санкции могут распространиться на авиационную электронику, смартфоны, планшеты, телевизоры, игровые консоли и станки.

Кроме того, ограничительные меры могут ударить по секторам обороны и гражданской авиации. Это нанесет удар по высокотехнологичным амбициям Москвы в областях квантовых вычислений и искусственного интеллекта.

По данным издания The New York Times, администрация Байдена и ее союзники готовят набор жестких финансовых, технологических и военных санкций против России, которые вступят в силу в течение нескольких часов с момента вторжения войск РФ в Украину.

Страны Запада пытаются заранее продемонстрировать президенту России Владимиру Путину, какую высокую цену он заплатит, отправив войска в наступление.

По информации журналистов NYT, более месяца тому назад советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан создал межведомственную рабочую группу. В ее состав вошли представители Совета национальной безопасности США, разведки, Минобороны, Минфина, Минэнерго и т.д. Эта группа рассматривает возможные меры по противодействию на случай нападения РФ на Украину.

Рассматриваются варианты ответа на разные типы атак РФ, которые могут произойти в ближайшие недели: от кибератак, направленных на выведение из строя украинских энергосетей и трубопроводов до захвата небольших или крупных территорий. В Вашингтоне предполагают, что Путин может прибегнуть к захвату новых территорий на Донбассе или же попытаться проложить “сухопутный коридор” в оккупированный Крым.

Среди санкций, которые может ввести Вашингтон, NYT называет:

• отключение крупнейших финансовых учреждений РФ от глобальных транзакций (в то же время официальные чиновники отказались уточнить, идет ли речь об отключении России от международной межбанковской системы SWIFT);

• технологические санкции, которые затронут аэрокосмическую и военную отрасли (речь, в частности, о российских истребителях, зенитных системах, системах противоспутниковой обороны, космических системах, а также новейших технологиях в сферах искусственного интеллекта и квантовых вычислений);

• запрет на экспорт в Россию потребительских товаров (от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин), содержащих американскую электронику или разработанных в США. Это относится не только к американским производителям, но и к европейским, южнокорейским и другим иностранным производителям, которые используют американские чипы или программное обеспечение.

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Переговоры между США и Россией

В понедельник, 10 января, представители США и России проведут в Женеве переговоры по ситуации вокруг Украины, вопросам безопасности и контроля над вооружениями.

Делегацию США возглавит заместитель госсекретаря Венди Шерман.

В Вашингтоне не исключают обсуждения с РФ вопроса неразмещения наступательных ракетных систем на территории Украины, а также ограничения масштабов военных учений США и НАТО в Восточной Европе. Взамен на это Вашингтон потребует от Кремля встречных обязательств.

По информации журналистов, любые договоренности будут зависеть от того, осуществила ли Москва деэскалацию ситуацию вокруг Украины. При этом никакие решения не намерены принимать без согласия Украины или НАТО.

Чиновники также сообщили журналистам, что нет никаких шансов, что США сократят свое военное присутствие или арсенал в Восточной Европе, как того требует Москва.