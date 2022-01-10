Токаев обсудил ситуацию в Казахстане с главой Евросовета

Глава Евросовета Шарль Мишель переговорил по телефону с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым.

Европейский лидер отметил важность полного соблюдения прав человека и основных свобод.

– Обсудил последние события в Казахстане с президентом Токаевым. Выразил соболезнования в связи с гибелью людей в день траура в Казахстане. Отметил важность партнерства между ЕС и Казахстаном, а также поддержки суверенитета, безопасности и стабильности при полном соблюдении прав человека и основных свобод, — написал Мишель в Titter.

О переговорах также рассказал президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Он отметил, что сообщил Мишелю последнюю информацию о ситуации в Казахстане.

— Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность и приняли срочные меры по восстановлению конституционного порядка и законности. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов. Все подобные утверждения ошибочны. Казахстан продолжит укреплять партнерство с ЕС, – написал он.

По состоянию на 10 января в органы внутренних дел Казахстана доставили уже 7 939 человек.

Так, только на двух рынках в Алматы сотрудники полиции совместно с военнослужащими Нацгвардии и подразделений специального назначения задержали 207 человек.

Протесты в Казахстане начались со 2 января. Поводом к этому стало подорожание сжиженного нефтяного газа вдвое.