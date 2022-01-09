Почти во всех регионах Казахстана, по словам Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, ситуация после массовых акций протеста и беспорядков стабилизировалась.

Тургумбаев заявил, что правоохранительные органы освободили ранее захваченные дома акиматов.

Он пояснил, что в настоящее время власти пытаются возобновить работу коммунальных объектов. На сегодняшний день все дороги уже открыли для движения транспорта.

Более того, в штатном режиме проводят работы по уборке снега, а дороги посыпают реагентом.

Как отметил Тургумбаев, по всей стране установлены блокпосты, чтобы правоохранители могли задержать протестующих, пытающихся покинуть город Алматы. Проводит осмотр всех автомобилей, проверяются документы граждан.

В МВД страны сообщили, что силовики обеспечивают безопасность граждан и охрану общественного порядка.

В городе Актобе и области действует комендантский час, а в Жамбылской области был введен красный уровень террористической опасности.

Токаев снял с должностей двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности

Президент Казахстана уволил с должностей Марата Осипова и Даулета Ергожина – заместителей председателя Комитета нацбезопасности.

– Косжанов Бакитбек назначен заместителем председателя КНБ республики Казахстан; Амерханов Аскар назначен заместителем главы КНБ республики Казахстан, — сообщают на сайте главы страны.

До этого Токаев назначил новым главой Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева. Его предшественник Карим Масимов, занимавший должность с 2016 года, был уволен с должности, а 8 января — задержан по подозрению в госизмене.

Также глава государства сменил заместителя главы КНБ – директора Службы специального назначения А. Новым заместителем вместо Ануара Садикулова указом президента был назначен Берик Кунанбаев.

Европейский Союз готов помочь в урегулировании кризиса в Казахстане

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что европейские страны готовы помочь в мирном урегулировании кризиса.

– Внешняя военная поддержка должна уважать суверенитет и независимость Казахстана, а также основные права всех граждан, – отмечается в заявлении.

Боррель выразил обеспокоенность из-за наблюдаемого в Казахстане насилия в последнее время, а также призвал не допускать дальнейшей эскалации, избегать какого-либо подстрекательства к насилию, проявлять сдержанность и не использовать беспорядки в определенных целях.

– Мы глубоко сожалеем по поводу гибели людей и решительно осуждаем широкомасштабные акты насилия… Мы призываем власти Казахстана выполнить свои обязательства в это непростое время, включая соблюдение прав человека и основных свобод своих граждан, в частности свободы собраний, выражение мнений и СМИ, – отметил он.

Боррель также назвал Казахстан важным партнером ЕС.

Напомним, на территории страны погибли двое и еще 163 военнослужащих получили ранения в результате беспорядков.

По состоянию на 9 января это произошло во время мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения в Вооруженных силах.

Развертывание коллективных сил ОДКБ завершено

О финале развертывания военных сил ОДКБ объявил сегодня командующий этим контингентом генерал-полковник Андрей Сердюков, ранее возглавлявший операцию по оккупации украинского Крыма.

– Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан, – заявил он.

Сердюков добавил, что так называемые миротворческие силы уже приступили к выполнению задач. Они охраняют в Казахстане важные государственные, военные и социально значимые объекты как в Алма-Ате, так и в близлежащих районах.

Силы ОДКБ будут оставаться на территории Казахстана “до полной стабилизации обстановки”.

А заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов сообщил журналистам, что контртеррористическая операция в стране продолжится “до полного уничтожения террористов” и восстановления “конституционного строя”.

Ситуация в Казахстане

2 января вспыхнули массовые протесты в Казахстане, причиной которых явилось двойное повышение цен на автогаз.

Вскоре в центре Алматы произошли жесткие столкновения между протестующими и силовиками. Участники акции ворвались в муниципалитет Алматы и захватили резиденцию президента Казахстана.