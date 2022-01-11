Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель выразили соболезнования по поводу смерти главы Европарламента Давида Сассоли.

– Я глубоко скорблю из-за ужасной потери выдающегося европейца и гордого итальянца. Давид Сассоли был сострадательным журналистом, выдающимся президентом Европейского парламента и, прежде всего, дорогим другом. Мои мысли с его семьей. Покойся с миром, дорогой Давид, – написала в Twitter Урсула фон дер Ляйен.

Rest in peace David, my dear friend. pic.twitter.com/vr2dPeNfVx — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 11, 2022

Известие о смерти Давида Сассоли ошеломило и главу Евросовета Шарля Мишеля.

– Он был искренним и страстным европейцем. Мы уже скорбим по его человеческому теплу, щедрости, радушию и улыбке. Искренние соболезнования родным и близким, – отметил Шарль Мишель.

Mi sento triste e commosso dopo la notizia della scomparsa di @EP_President @DavidSassoli Europeo sincero e appassionato, ci manca già il suo calore umano, la sua generosità, la sua cordialità e il suo sorriso. Sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. — Charles Michel (@eucopresident) January 11, 2022

Еще несколько часов назад и глава Евросовета Шарль Мишель, и вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель желали Давиду Сассоли сил и мужества для выздоровления.

Напомним, что о смерти главы Европарламента Давида Сассоли стало известно 11 января. По словам его пресс-секретаря Роберто Куильо, это произошло в 01.15 11 января в Авиано.

В больницу Давид Сассоли попал 26 декабря из-за серьезного осложнения вследствие нарушения функции иммунной системы.

О дате и месте похорон будет сообщено позже.

Источник: Ursula von der Leyen, Charles Michel