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Искренний европеец – президент ЕК и глава Евросовета о смерти Давида Сассоли

Татьяна Забожко редактор ленты
Искренний европеец – президент ЕК и глава Евросовета о смерти Давида Сассоли

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель выразили соболезнования по поводу смерти главы Европарламента Давида Сассоли.

– Я глубоко скорблю из-за ужасной потери выдающегося европейца и гордого итальянца. Давид Сассоли был сострадательным журналистом, выдающимся президентом Европейского парламента и, прежде всего, дорогим другом. Мои мысли с его семьей. Покойся с миром, дорогой Давид, – написала в Twitter Урсула фон дер Ляйен.

Известие о смерти Давида Сассоли ошеломило и главу Евросовета Шарля Мишеля.

– Он был искренним и страстным европейцем. Мы уже скорбим по его человеческому теплу, щедрости, радушию и улыбке. Искренние соболезнования родным и близким, – отметил Шарль Мишель.

Еще несколько часов назад и глава Евросовета Шарль Мишель, и вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель желали Давиду Сассоли сил и мужества для выздоровления.

Напомним, что о смерти главы Европарламента Давида Сассоли стало известно 11 января. По словам его пресс-секретаря Роберто Куильо, это произошло в 01.15 11 января в Авиано.

В больницу Давид Сассоли попал 26 декабря из-за серьезного осложнения вследствие нарушения функции иммунной системы.

О дате и месте похорон будет сообщено позже.

Источник: Ursula von der Leyen, Charles Michel

Фото: Depositphotos

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