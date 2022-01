В ночь на 11 января скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли.

Печальное известие сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо в Twitter.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours.

