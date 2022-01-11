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Умер глава Европарламента Давид Сассоли

Татьяна Забожко редактор ленты
Давид Сассолі

В ночь на 11 января скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли.

Печальное известие сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо в Twitter.

– Давид Сассоли умер в 01.15 11 января в Авиано, куда его госпитализировали, – отметил Роберто Куильо.

По его словам, о дате и месте похорон будет сообщено в ближайшие часы.

Давид Сассоли находился в больнице в Италии с 26 декабря. Причиной стало серьезное осложнение из-за нарушения функции иммунной системы.

Из-за этого все официальные мероприятия с участием Давида Сассоли были отменены.

Давиду Сассоли было 65 лет. Членом Европейского парламента он был с 2009 года, а возглавил его спустя 10 лет – с 3 июля 2019 года.

Источник: Roberto Cuillo

Фото: Depositphotos

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