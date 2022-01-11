В ночь на 11 января скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли.

Печальное известие сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо в Twitter.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours. — RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022

– Давид Сассоли умер в 01.15 11 января в Авиано, куда его госпитализировали, – отметил Роберто Куильо.

По его словам, о дате и месте похорон будет сообщено в ближайшие часы.

Давид Сассоли находился в больнице в Италии с 26 декабря. Причиной стало серьезное осложнение из-за нарушения функции иммунной системы.

Из-за этого все официальные мероприятия с участием Давида Сассоли были отменены.

Давиду Сассоли было 65 лет. Членом Европейского парламента он был с 2009 года, а возглавил его спустя 10 лет – с 3 июля 2019 года.

Источник: Roberto Cuillo