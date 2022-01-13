Законопроект сенатора Теда Круза о введении новых жестких санкций в отношении российского газопровода Северный поток-2 лишь подорвет усилия США относительно сдерживания России от угроз Украине. Об этом заявили в Белом доме, пишет агентство Bloomberg.

Представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн считает, что законодательство никак не будет противостоять дальнейшей российской агрессии и не защитит Украину.

— Наоборот, это подорвет наши усилия относительно сдерживания России, — отметила Хорн.

Законопроект Круза вынудит администрацию Байдена ввести санкции в отношении трубопровода. Ранее Белый дом отменил санкции в отношении материнской компании проекта Nord Stream 2 AG и ее главного исполнительного директора Матиаса Варнига.

Что касается законопроекта Теда Круза, то Сенат назначил голосование на четверг.

Для принятия законопроекта потребуется 60 голосов в Сенате, разделенном поровну. Шумер и администрация президента лоббируют демократов, чтобы они заблокировали его, несмотря на широкую противостояние запуску газопровода.

Хорн сказала, что Белый дом вместо этого (законопроекта Теда Круза — Ред.) поддерживает альтернативный план сенатора Боба Менендеса, демократа из Нью-Джерси, согласно которому санкции будут зависеть от действий России по отношению к Украине. Под этим законопроектом подписались 26 демократов Сената.

— Мы поддерживаем закон сенатора Менендеса, который повлечет за собой серьезные издержки для российской экономики в случае дальнейшего вторжения России в Украину, — сказала Хорн.

Сам же Тед Круз комментируя свой законопроект сказал, что он направлен на то, чтобы помешать Северному потоку-2 когда-либо начать работу.

Сенатор ожидает, что несколько демократов проголосуют за его законопроект.

В свою очередь, администрация Бадейна обеспокоена тем, что, если законопроект станет законом, то он может подорвать усилия США убедить другие европейские страны согласиться на жесткие санкции, которые американцы хотят ввести в случае российского вторжения в Украину.