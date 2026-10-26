В Резерв+ возобновили оформление отсрочек от мобилизации: какие услуги снова доступны
- В Резерв+ возобновили оформление отдельных отсрочек от мобилизации после завершения технических работ.
- Министерство обороны сообщило, что все услуги приложения работают в обычном режиме.
В понедельник, 26 октября, в приложении Резерв+ снова стало доступно оформление отсрочек от мобилизации для граждан, у которых есть дети, которые ухаживают за близкими или принадлежат к семьям защитников и защитниц Украины.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины на своем официальном Telegram-канале.
Оформление отсрочек в Резерв+ возобновлено: что известно
Министерство обороны сообщило о завершении плановых технических работ в системах Министерства юстиции, из-за которых в течение нескольких дней в Резерв+ были недоступны отдельные услуги.
Теперь пользователи приложения снова могут оформлять отсрочки от мобилизации, связанные с:
- наличием детей;
- уходом за близкими;
- статусом семьи защитника или защитницы Украины.
В Минобороны подчеркнули, что все услуги Резерв+ возобновили работу в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что с 22:00 23 октября в Резерв+ временно ограничили оформление некоторых отсрочек из-за плановых технических работ в системах Министерства юстиции.
Ограничения касались граждан, у которых есть дети, которые ухаживают за близкими или относятся к семьям военнослужащих.
В Минобороны предупреждали, что повторный вход в приложение не поможет восстановить доступ к услугам, а уже оформленные отсрочки останутся в силе и будут отображаться в электронных военно-учетных документах.