В понедельник, 26 октября, в приложении Резерв+ снова стало доступно оформление отсрочек от мобилизации для граждан, у которых есть дети, которые ухаживают за близкими или принадлежат к семьям защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины на своем официальном Telegram-канале.

Оформление отсрочек в Резерв+ возобновлено: что известно

Министерство обороны сообщило о завершении плановых технических работ в системах Министерства юстиции, из-за которых в течение нескольких дней в Резерв+ были недоступны отдельные услуги.

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Теперь пользователи приложения снова могут оформлять отсрочки от мобилизации, связанные с:

наличием детей;

уходом за близкими;

статусом семьи защитника или защитницы Украины.

В Минобороны подчеркнули, что все услуги Резерв+ возобновили работу в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что с 22:00 23 октября в Резерв+ временно ограничили оформление некоторых отсрочек из-за плановых технических работ в системах Министерства юстиции.

Ограничения касались граждан, у которых есть дети, которые ухаживают за близкими или относятся к семьям военнослужащих.

В Минобороны предупреждали, что повторный вход в приложение не поможет восстановить доступ к услугам, а уже оформленные отсрочки останутся в силе и будут отображаться в электронных военно-учетных документах.