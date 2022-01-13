Сегодня, 13 января, Сенат планирует рассмотреть республиканский закон о введении новых санкций в отношении проекта газопровода Северный поток-2. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Автором законопроекта является сенатор Тед Круз. Сам же сенатор, комментируя свой законопроект, сказал, что он направлен на то, чтобы помешать Северному потоку-2 когда-либо начать работу.

Под большим вопросом — проголосуют ли демократы, значительная часть из которых выступает против Северного потока-2 так же, как и республиканцы. Или же они встанут на сторону Белого дома, который ранее отказался от введения санкции против материнской компании Nord Stream 2 AG, пишет издание EEnews.

Для утверждения законопроекта потребуется 60 голосов за.

— Практически каждый демократ несколько раз голосовал за санкции в отношении Северного потока-2, — сказал Круз на прошлой неделе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в выступлении вместе с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на прошлой неделе заявил, что угроза возможных санкций против Северного потока-2 может удержать Россию от вторжения в Украину.

В настоящее время по этому трубопроводу не идет газ.

— Но, если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины, то будет трудно увидеть поток газа по этому трубопроводу в будущем. Поэтому некоторые видят в Северном потоке-2 рычаг, который Россия может использовать против Европы. По сути, это рычаг, который Европа может использовать и против России, — сказал Блинкен.

Некоторые демократы предложили также на этой неделе проголосовать за отдельный законопроект о введении санкций, если Россия продолжит вторжение в Украину, но это пока еще не решено.