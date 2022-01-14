Сенат Соединенных Штатов Америки 13 января не поддержал законопроект о введении санкций в отношении российского газопровода Северный поток-2.

Для его утверждения санкций, которые Сената внесли республиканцы Чак Шумер и Тед Круз, не удалось набрать необходимых 60 голосов.

Документ поддержали только 55 конгрессменов, еще 43 высказались против принятия законопроекта.

Перед голосованием в Сенате администрация Белого дома выступила против законопроекта, в котором предлагалось ввести санкции против ответственных за работу над Северным потоком-2. Отмечалось, в частности, что принятие этого документа подорвет единство европейских союзников.

При этом сенатор и глава международного комитета Сената Роберт Менендес призвал коллег поддержать альтернативный законопроект, представленный 12 января.

В нем предлагаются широкомасштабные санкции на высокопоставленных российских правительственных и военных чиновников, а также на банковские учреждения в случае широкомасштабного нападения РФ на Украину.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский просил Сенат поддержать введение санкций против газопровода Северный поток-2, а также поблагодарил сенаторов Шумера и Круза, поставивших его на голосование.

7 января глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предположил, что в случае нового витка агрессии России против Украины запуск Северного потока-2 может быть пересмотрен.

Он заявил, что любое дальнейшее военное вторжение РФ в Украину приведет к “серьезным стратегическим последствиям”, и назвал вероятную отмену Северного потока-2 как один из возможных вариантов.

Источник: Сенат США