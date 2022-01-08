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Факты / Украина / Политика

Зеленский просит Сенат США поддержать остановку Северного потока-2

Марта Бондаренко редактор ленты
Зеленский просит Сенат США поддержать остановку Северного потока-2

Президент Украины Владимир Зеленский просит Сенат США поддержать введение санкций против газопровода “Северный поток-2”. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Президент от имени Украины призвал сенаторов не допустить запуск газопровода.

– Спасибо сенаторам Чаку Шумеру и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского Северного потока-2. Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы, – отметил Владимир Зеленский.

В ноябре 2021 года Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей США за включение в закон об оборонном бюджете Соединенных Штатов поправки по противодействию запуску Северного потока-2 и призвал Сенат поддержать ее.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан допустил, что в случае нового витка агрессии России против Украины запуск Северного потока-2 может быть пересмотрен.

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Агрессия РФ и Северный поток-2: о чем говорил Зеленский с американскими парламентариями

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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