Президент Украины Владимир Зеленский просит Сенат США поддержать введение санкций против газопровода “Северный поток-2”. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Президент от имени Украины призвал сенаторов не допустить запуск газопровода.

– Спасибо сенаторам Чаку Шумеру и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского Северного потока-2. Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы, – отметил Владимир Зеленский.

Дякую @SenSchumer і @SenTedCruz за згоду поставити на голосування зупинку російського «Північного потоку – 2». ???????? просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436: https://t.co/rnnYfGDagr — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2022

В ноябре 2021 года Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей США за включение в закон об оборонном бюджете Соединенных Штатов поправки по противодействию запуску Северного потока-2 и призвал Сенат поддержать ее.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан допустил, что в случае нового витка агрессии России против Украины запуск Северного потока-2 может быть пересмотрен.