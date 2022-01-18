Нужен прогресс: Столтенберг пригласил РФ на переговоры в рамках Совета Россия — НАТО

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг снова пригласил РФ на встречу в рамках Совета Россия — НАТО.

Об этом он заявил 18 января на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По его словам, прогресс в политическом продвижении переговоров с Россией является главной задачей Североатлантического альянса.

Генсекретарь НАТО в очередной раз подчеркнул, что РФ заплатит дорогую цену, если решится применить силу против Украины.

— Сегодня я пригласил Россию и все страны-члены НАТО посетить ряд встреч в рамках Совета НАТО — Россия в ближайшем будущем, чтобы рассмотреть наши беспокойства, но также услышать обеспокоенность России, и чтобы попытаться найти дальнейший путь вперед и сделать невозможной любую военную атаку против Украина. Мы послали России очень четкий сигнал, – заявил Йенс Столтенберг.

В частности, речь идет о политических и финансово-экономических санкциях против Российской Федерации. Согласятся ли в Кремле на переговоры с НАТО, пока неизвестно.

Заседание Совета Россия-НАТО

Официальная встреча делегатов Совета Россия — НАТО состоялась 12 января в Брюсселе (Швейцария).

Главным требованием россиян было неприятие Украины в Североатлантический альянс. В то же время страны-члены НАТО призвали РФ немедленно снизить напряжение на территории Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск.

Кроме этого, Россию призвали вывести войска с оккупированных территорий Донбасса и Луганщины, а также из Крымского полуострова.

Источник: NATO