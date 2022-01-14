Это вопрос жизни и смерти: Ермак о необходимости членства Украины в НАТО

Украина надеется услышать конкретные сроки членства Украины в НАТО на саммите в Мадриде в 2022 году.

Об этом 14 января во время дискуссии в Атлантическом совете заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Я считаю, что пора иметь очень честный, очень полноценный, очень прозрачный разговор с Украиной о нашей перспективе в НАТО. Во время этого периода войны, всей истории нашего разговора о НАТО Украина продемонстрировала наши принципы, позиции, которые мы абсолютно готовы, способны быть членом НАТО, — отметил Андрей Ермак.

Руководитель Офиса президента также подчеркнул, что сейчас это “вопрос жизни и смерти нашей страны”.

Саммит глав государств и правительств стран-членов Североатлантического альянса пройдет в столице Испании 29-30 июня 2022 года.

Источник: Atlantic Council