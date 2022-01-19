В Кремле разрабатывают реальный план вторжения в Украину — CNN

Российские чиновники разрабатывают сценарии возможной полномасштабной войны с Украиной. В то же время международные санкции могут парализовать российскую экономику.

Об этом пишет аналитик CNN по международной безопасности Ник Патон Уолш.

Уолш приводит заявление источника, осведомленного с разведданными. По его словам, присутствуют признаки того, что в Кремле не просто теоретизируют о вторжении, а на самом деле его разрабатывают так, чтобы этот план мог быть осуществлен, если бы им был отдан приказ.

Эксперт отмечает, что после аннексии Крыма РФ осталась без сухопутного прохода, который мог бы соединять полуостров с Россией. При этом строительство Керченского моста, связывающего материковую РФ с Крымом, было завершено только в 2018 году.

В свою очередь, оккупация территорий Донбасса окончилась лишь в 2015 году. С того времени Россия поддерживает боевиков из “ЛНР” и “ДНР”, хотя, как отмечает аналитик, выгоды от этого для Кремля нет, поскольку оккупированные территории уже не являются промышленным центром, как было раньше.

Ник Уолш считает, что повторное вторжение России в Украину может быть проведено для создания наземного прохода в Крым, а также определения статуса Донбасса.

— В самом незначительном варианте действия России могут включать нормализацию контроля РФ над регионом Донбасса путем отправки российских войск, чтобы закрепить контроль над территорией или даже немного расширить буферную зону для противостояния остальной Украине, — пишет Уолш.

Для Кремля это может принести определенные выгоды, но, скорее всего, вызовет дорогостоящие санкции и закрепит позицию Москвы как “спонсора пострадавшего Донбасса”, считает аналитик.

Ссылаясь на других неназванных аналитиков, Ник Уолш пишет, что узкий сухопутный коридор вдоль Азовского моря через город Мариуполь снизит затраты на поддержание энерго- и водоснабжения Крыма, что может быть легко достигнуто путем высадки российского десанта на побережье Азовского моря.

— Однако тонкую полоску земли, идущую вдоль береговой линии, было бы трудно защищать, и она была бы менее выгодна как маршрут коммерческих поставок, если бы постоянно подвергалась риску нападения со стороны украинских войск, — отмечает эксперт.

Вариант более широкого вторжения в Украину, когда продвижение войск РФ будет распространяться вплоть до Киева, а то и вовсе распространится на всю Украину, Ник Уолш называет глупым.

— Страна размером чуть больше Франции, от Луганска на востоке до Львова на западе. Это более 16 часов езды для одного из новейших российских танков — на полной скорости, на самой высокой из известных скоростей — без остановок для дозаправки , — пишет аналитик.

Эксперт отмечает, что в случае полномасштабного вторжения в Украину оккупация была бы кровавой и стоила бы жизни многим россиянам, а также потребовала бы сотен тысяч российских войск.

В свою очередь, санкции против России также нанесут серьезный ущерб европейской части российской экономики.

По мнению аналитика CNN, когда администрация президента США забила тревогу о возможном вторжении России в Украину, Белый дом поставил президента РФ перед выбором: действуйте сейчас или вам придется считаться с впечатлением, что вы поддались давлению Запада. В ответ на это, Владимиру Путину, который считает, что его страна “была жестоко унижена” в конце существования Советского Союза, будет трудно принять такой выбор, резюмирует Уолш.