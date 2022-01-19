МИД Украины требует опровержение заявления министра экономики Словакии о Крыме

Министерство иностранных дел считает неприемлемыми заявления министра экономики Словакии, которые подвергают сомнению территориальную целостность Украины.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии Фактам ICTV. Ведомство осудило слова Рихарда Сулика о том, что Россия якобы “не вернет Крым Украине”.

— Досадно, что чиновник дружественного нам государства, с которым у нас высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в принадлежности Крыма и понимании наложенных на Российскую Федерацию санкций, — убежден спикер МИД Украины.

По его мнению, соответствующие заявления поощряют Россию к дальнейшей агрессии против Украины и других стран мира.

— Разговоры о возвращении в business as usual (как обычно, — Ред.) из РФ, грубо нарушившей международное право, захватившей силой Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, лишь пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии, — считает он.

Николенко подчеркнул, что заявление министра экономики Словакии отличается от официальной позиции страны. МИД Украины требует публичное опровержение комментария, который подрывает суверенитет нашего государства.

— Комментарии словацкого чиновника диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС в контексте противодействия российской агрессии против Украины. Требуем публичного опровержения министром своих высказываний, не способствующих развитию дружеских украинско-словацких отношений.

Накануне в интервью иностранному ОМУ министр экономики Словакии Рихард Сулик сказал, что якобы “РФ не вернет Крым”, а введенные санкции против России “наносят вред экономике Словакии”.

Российская агрессия

В 2014 году неизвестные вооруженные люди захватили здание Верховной Рады Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу и другие стратегические места в восточных областях Украины.

РФ поначалу отрицала, что вооруженные люди – это военные русской армии. Однако впоследствии президент России Владимир Путин признал, что это были представители армии РФ.

Ряд стран и организаций (в частности, США, Канада, Германия, НАТО и Европейский Союз) не признают незаконный референдум, после которого Россия стала называть Крым якобы “частью своей территории”.

Международные организации и государства считают оккупацию и аннексию Крыма незаконными, осудив агрессивные действия России.