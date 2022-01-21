Канада предоставит Украине более $100 млн помощи

Канада выделит $120 млн на помощь Украине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, этим шагом Канада еще раз демонстрирует преданность духу особого партнерства.

– Приветствую решение Канады выделить $120 млн на помощь Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует преданность духу особого партнерства между нашими странами, — написал он в Twitter.

Со своей стороны премьер-министр Канады Джастин Трюдо надеется, что это поможет поддержать экономическую устойчивость Украины.

— Россия стремится дестабилизировать Украину, в том числе и экономически. Мы всегда были другом Украины, мы всегда будем рядом с необходимой поддержкой, – добавил он.

Недавно в Украину из Великобритании прибыла партия противотанкового вооружения. Его доставили два военно-транспортных самолета Королевских ВВС.

Лондон передал вооруженным силам противотанковый переносной комплекс NLAW, который считается самым лучшим в мире в своем классе.

21 января стало известно, что Эстония будет поставлять Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. В то же время Литва и Латвия обещают предоставить зенитные ракетные системы Stinger класса земля-воздух.

Источник: Globalnews