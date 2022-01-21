Впервые со времен пандемии: Мировой экономический форум в Давосе пройдет в конце мая

После двухлетнего перерыва Всемирный экономический форум (ДЭФ) в Давосе состоится 22-26 мая 2022 года. Это будет первая встреча лидеров стран с начала пандемии Covid-19.

Тема форума в этом году — Совместная работа, восстановление доверия. Президенты и главы правительств государств смогут подытожить события прошлых лет и сформировать актуальную модель политических отношений.

— После всех виртуальных встреч, состоявшихся за последние два года, лидеры политики, бизнеса и гражданского общества должны снова собраться лично. Нам нужно создать атмосферу доверия, которая действительно нужна для ускорения совместных действий и разрешения многочисленных проблем, с которыми мы сталкиваемся, — заявил основатель ВЭФ Клаус Шваб.

Стали известны темы повестки дня Всемирного экономического форума в Давосе:

восстановление стран после пандемии;

борьба с изменением климата;

построение лучшего будущего для работы;

ускорение капитализма заинтересованных сторон;

использование технологий четвертой промышленной революции.

В последний раз Всемирный экономический форум в Давосе в привычном формате проходил в январе 2020 года, накануне событий, повлекших за собой мировую пандемию коронавируса.

В январе 2021 года форум состоялся в онлайн-формате: двухнедельная виртуальная конференция называлась Давосская повестка дня. В конце мая 2021 года основатели ВЭФ планировали провести офлайн-саммит в Сингапуре, однако его перенесли из-за критической ситуации с Covid-19.

До пандемии Всемирный экономический форум в Давосе проходил ежегодно: его участниками являются мировые политические лидеры и представители бизнеса.

Источник: WEForum