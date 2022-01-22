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Минобороны Германии открестилось от слов главы ВМС ФРГ о “российском” Крыме

Наташа Тарчевська редактор ленты
Минобороны Германии открестилось от слов главы ВМС ФРГ о “российском” Крыме

Заявление главы немецких ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха о Крыме не является официальной позицией Минобороны ФРГ.

Об этом 22 января сообщил представитель германского министерства в комментарии журналистам.

— Заявления о содержании и выборе слов никак не соответствуют позиции федерального Министерства обороны, – говорится в сообщении.

Будет ли реагировать на подобные высказывания высшее руководство Германии, станет известно в ближайшее время.

Что произошло

Со скандалным заявлением о том, чей Крым, вице-адмирал Кай-Ахим Шонбах выступил 21 января во время встречи с индийскими коллегами по теме Тихоокеанская стратегия Германии.

Глава немецких Военно-морских сил назвал Крымский полуостров “потерянным для Украины” и назвал это “свершившимся фактом”.

Кроме того, Кай-Ахим Шонбах отметил “невозможность Украины стать членом НАТО”, поскольку на Донбассе продолжается война.

МИД Украины раскритиковало такое заявление главы немецких ВМС и выступило с требованием опровергнуть его слова.

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Источник: Bild

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