Посольство США в Киеве просит Госдеп разрешить выезд некоторых сотрудников — CNN

Необязательные сотрудники посольства США в Киеве вместе с семьями могут покинуть Украину.

Об этом со ссылкой на источники сообщили в CNN. Просьба на разрешение выехать в США была подана в Госдепартамент.

— Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил нам, что США сообщили Украине, что “вероятно, начнут эвакуацию уже на следующей неделе” семей дипломатов из посольства в Киеве, — говорится в статье.

В пресс-службе Госдепа США заверили журналистов, что пока им “нечего сказать”, однако добавили, что решения по зарубежным сотрудникам основываются на едином критерии — безопасности американцев.

В то же время, спикер посольства США в Киеве от комментариев отказался.

Причина возможной эвакуации

На фоне взыскания российских регулярных войск и вооружения до границы с Украиной лидеры многих стран мира выразили обеспокоенность возможной экскалацией конфликта.

Пока известно, что вблизи украинской границы находится более 127 тыс. военнослужащих РФ.

18 января стало известно, что Россия якобы начала забирать домой сотрудников посольства в Киеве. По данным американского издания The New York Times, сокращение посольства может быть частично пропагандой со стороны РФ, частично подготовкой к надвигающемуся конфликту, а частично уловками.

Фактам ICTV пресс-служба МИД Украины сообщила, что не получали от российской стороны информации об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений.