Еврокомиссия выделит Украине помощь в размере €1,2 млрд

Еврокомиссия предложила Украине новый пакет поддержки в размере €1,2 млрд. Это должно помочь Украине удовлетворить потребности финансирования на фоне угрозы обострения российской агрессии.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

– Во-первых, Комиссия предлагает новый пакет экстренной макрофинансовой помощи в размере €1,2. Этот пакет поможет Украине удовлетворить потребности в финансировании из-за конфликта. Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС и Европейский парламент как можно быстрее примут этот пакет. Во-вторых, в этом году Комиссия почти удвоит свою двустороннюю помощь Украине в виде грантов: будет выделено еще €120 млн, — говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен.

It will help Ukraine now, to address financing needs due to the conflict & support the country’s resilience-building efforts.⁰

It consists of: 1. New macro-financial assistance package of €1.2 billion 2. Doubling of bilateral assistance this year, with another €120 million pic.twitter.com/N6lzD6Izj8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022

Ожидается, что после одобрения этой помощи Украина получит первый транш в размере €600 млн.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС продолжит инвестировать в будущее нашей страны. По ее словам, план Еврокомиссии предусматривает привлечение инвестиций в Украину в размере более €6 млрд. Она также напомнила, что Украина — свободная и суверенная страна, поэтому ЕС и дальше будет на ее стороне.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за своевременное решение о предоставлении макрофинансовой помощи. Он отметил, что сильная Украина имеет ключевое значение для европейской безопасности.

На днях Владимир Зеленский также сообщил, что Канада выделит $120 млн на помощь Украине. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо надеется, что это поможет поддержать экономическую устойчивость Украины.

Источник: Европейская комиссия