Еврокомиссия выделит Украине помощь в размере €1,2 млрд

Еврокомиссия предложила Украине новый пакет поддержки в размере €1,2 млрд. Это должно помочь Украине удовлетворить потребности финансирования на фоне угрозы обострения российской агрессии.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

It will help Ukraine now, to address financing needs due to the conflict & support the country’s resilience-building efforts.⁰

It consists of:

1. New macro-financial assistance package of €1.2 billion

2. Doubling of bilateral assistance this year, with another €120 million pic.twitter.com/N6lzD6Izj8

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022