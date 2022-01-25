По меньшей мере шесть человек погибли в результате давки возле стадиона, где проходил матч главного футбольного турнира Африки. Трагедия произошла в Камеруне.

Насери Пол Бийя, губернатор центрального региона Камеруна, заявил, что количество смертей может быть больше.

Давка произошла, когда толпа изо всех сил пыталась попасть на стадион Олембе в столице Яунде, чтобы посмотреть, как принимающая страна играет с Коморскими островами в последнем 16-м матче на выбывание в Кубке африканских наций.

В близлежащей больницы Мессаси поступило по меньшей мере 40 раненых. Руководство больниц сообщают, что мест на всех не хватает.

По словам очевидцев, среди пострадавших были дети. Свидетели рассказали, что это произошло, когда стюарды стадиона закрыли ворота и перестали пускать людей.

Официальные представители футбола заявили, что на матч пытались попасть около 50 000 человек. Стадион вмещает 60 000 человек, но он не должен был быть заполнен более чем на 80% из-за карантинных ограничений.

Конфедерация африканского футбола, которая проводит Кубок Африки, теперь занимается расследованием инцидента.

Камерун впервые за 50 лет принимает Кубок Африки. Центральноафриканская страна должна была принять турнир в 2019 году, но в том же году мероприятие было передано Египту из-за серьезных опасений по поводу подготовки Камеруна.

Что касается вчерашнего турнира, то Камерун выиграл со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал.