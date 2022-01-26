Россияне во время учений возле Ирландии могут перерезать подводные кабели — Politico

Россия должна отказаться от планируемых военно-морских учений у побережья Ирландии, чтобы продемонстрировать свое желание снизить напряженность с Западом из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в среду, 26 января, вице-премьер Ирландии Лео Варадкар.

Некоторые аналитики по кибербезопасности и военные опасаются, что учения РФ, запланированные на начало февраля, могут стать прикрытием для перерезки подводных волоконно-оптических коммуникационных кабелей, соединяющих Америку и Европу в случае российского вторжения в Украину.

Россияне планируют провести обучение в 240 км от графства Корк. Район находится вне территориальных вод Ирландии, но в пределах ее экономической зоны для использования морских ресурсов.

По словам аналитика Тома Клонана, внеблоковая Ирландия имеет флот с девятью кораблями, не имеет гидролокационных или военных радаров и практически не имеет военно-воздушных сил, что делает ее идеальным российским выбором для оффшорных военных учений, “как слепая зона Европы – самое слабое звено ЕС”.

Вице-премьер-министр Лео Варадкар сказал, что сроки и выбор местоположения Россией “могут быть демонстрацией силы по Великобритании и Франции”, поскольку Россия наращивает свои силы возле границ Украины.

— Аргумент, который наведут россияне, заключается в том, что они ежегодно проводят эти учения в международных водах, и это просто стечение обстоятельств. Но случайность ли это, во время реального нарастания напряженности относительно возможной войны между Украиной и РФ, мы считаем, что они должны их отменить. Это продемонстрировало бы хорошую волю, что россияне действительно хотят деэскалации этого напряжения, – сказал Варадкар радио RTÉ.

Он также призвал ирландских рыбаков “быть осторожными” из-за учений россиян, отметив:

— Это российский флот, большое военное государство с ядерным оружием, с подлодками. Давайте не будем наивными, – добавил он.

Ранее министр иностранных дел Саймон Ковене заявил, что запланированные учения РФ в международных водах недалеко от ирландского побережья “нежелательны” и являются “непрошенными”.

В ирландском ведомстве отметили, что планы России провести масштабные военно-морские учения в водах, патрулируемых Ирландией, рассматриваются как провокационные в контексте ситуации вокруг границ Украины.