Представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) сделали запрос в европейские банки с вопросом, насколько они готовы к возможности введения жестких санкций против России, в частности к ее отключению от SWIFT.

По данным Financial Times, ЕЦБ отдельно рекомендовал кредиторам, активно взаимодействующим с Россией, подготовиться к введению ограничительных мер против Москвы в случае вторжения в Украину.

Представители банка хотят, чтобы банки Европы соблюдали режимы санкций и могли заблокировать доступы клиентов, которым будет запрещено пользоваться их услугами.

Отмечается, что ЕЦБ также запросил информацию о связях в Украине и России от банков Deutsche Bank и ING.

Варианты санкций против России

Страны Запада рассматривают целый спектр финансовых наказаний для России в случае вторжения в Украину.

Из тех ограничений, которые объявлялись публично, известно об отключении России от SWIFT, блокировании доллара для РФ, экспортном контроле, контроле рынков облигаций, санкциях против газопровода Северный поток-2 или персональных ограничениях российских олигархов, включая президента РФ Владимира Путина.

Большинство из предложенных санкций имеют причины, по которым США и ЕС могут отказаться от их введения.

В частности, 15 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что Вашингтон подготовил 18 разных сценариев санкций на случай российского вторжения на территорию Украины.