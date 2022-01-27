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Сейм Польши попросил НАТО и ЕС предоставить всестороннюю поддержку Украине

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Сейм Польщі

Комитет польского Сейма принял проект резолюции с призывом к государствам-членам Североатлантического альянса и Европейскому Союзу поддержать Украину из-за возможных новых агрессивных действий со стороны Российской Федерации.

Проект резолюции поддержали 456 депутатов, против был только депутат Конфедерации Гжегож Браун, никто не воздержался.

— Сейм Республики Польша с беспокойством наблюдает за действиями Российской Федерации, направленными против Украины. Эта деятельность создает серьезный риск развертывания вооруженного конфликта и дестабилизации Европы, что наносит ущерб интересам Республики Польша.

Обращаемся к правительствам стран НАТО и ЕС с просьбой оказать всестороннюю поддержку Украине, оказавшуюся перед предполагаемой войной. Сейм Республики Польша выражает свое несогласие с политикой Российской Федерации, которая нарушает международное право, – говорится в резолюции.

Как отмечается, одним из аспектов нынешнего кризиса является энергетическое давление со стороны РФ, направленное против стран ЕС и ассоциированных с ним стран.

— Мы против запуска газопровода Северный поток-2, который разрушает европейское единство перед лицом агрессивных действий РФ, — заявили депутаты.

Как подчеркнули депутаты, Украина является суверенным, свободным и демократическим государством.

— Целостность ее территории, неприкосновенность ее границ и право на самоопределение украинского народа никак не должны нарушаться. Украинское общество вправе решать свое будущее. Путь Украины к членству в ЕС и НАТО должен оставаться открытым, и ее право на вступление бесспорным, – говорится в документе.

В начале января экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал Россию серийным насильником. Такое заявление он сделал в ответ на слова главы министерства иностранных дел Российской Федерации о якобы осиротевших странах после развала СССР.

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Источник: Onet

Фото: Depositphotos

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