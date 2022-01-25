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Факты / Украина / Политика

Украина присоединится к трехстороннему союзу с Британией и Польшей – Кулеба

Валентина Летяк редактор ленты
Дмитро Кулеба

Украина заинтересована в развитии союза по оси Лондон – Варшава – Киев, о возможности создания которого на днях заявили в МИД Великобритании, сказал в эфире Свободы слова на ICTV министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Те, кто следит за нашей внешней политикой, знают, что мы вышли из стратегией малых альянсов. Мы создали Люблинский треугольник, Ассоциированное трио. Это такие компактные объединения, сосредоточенные вокруг конкретных целей. Поэтому мы ищем новую конфигурацию. В украинской внешней политике давно присутствует идея черноморско-балтийской оси, поэтому такой союз с Великобританией и Польшей может эту ось существенно укрепить и расширить, – считает дипломат.

По его словам, Украина уже активно работает в этом направлении.

– Великобритания серьезно в этот процесс включилась, я очень рад. На этом остановлюсь, но в скором времени, думаю, будут неплохие новости, – добавил Кулеба.

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