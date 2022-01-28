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США не планируют отключать РФ от SWIFT и вводит нефтегазовое эмбарго

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
SWIFT

Соединенные Штаты Америки на данный момент не планируют вводить против Российской Федерации санкции, которые подразумевают отключение ее банков от системы SWIFT, а также эмбарго на поставки углеводородов.

Такую информацию получило в свое распоряжение американское информационное агентство Bloomberg.

На данный момент США и Европейский Союз рассматривают ограничительные меры, которые сделали бы невозможным конвертирование российской валюты.

При этом обсуждение санкций, касающихся энергетического сектора и ограничения доступа к SWIFT, все же обсуждаются, но они всплывают на переговорах лишь периодически.

В частности, администрация президента США обсуждает с банками, насколько реально применить соответствующие меры, без ущерба для Вашингтона и их союзников.

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Также сообщается, что отключение России от SWIFT считается самой жесткой мерой и вызывает наибольшие разногласия среди союзников, участвующих в обсуждении санкций против Кремля, которые могут быть введены против Кремля в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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