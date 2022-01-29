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Факты / Мир / Мировые новости

Премьер Великобритании Борис Джонсон проведет переговоры с Путиным — СМИ

Марта Бондаренко редактор ленты
Борис Джонсон

На следующей неделе британский премьер Борис Джонсон посетит Украину и проведет телефонные переговоры с президентом Росии Владимиром Путиным.

Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что Борис Джонсон полон решимости ускорить дипломатические усилия, которые могут повлиять на сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе.

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Представитель Даунинг-стрит заявил, что премьер-министр еще раз скажет Владимиру Путину о необходимости того, чтобы Россия отступила от границ с Украиной и вступила в дипломатические переговоры.

Ранее Джонсон попросил глав министерства обороны и безопасности рассмотреть дополнительные оборонительные военные варианты в Европе. Это может включать новое развертывание сил НАТО и усиление обороны НАТО.

Между тем ожидается, что в понедельник министерство иностранных дел Соединенного Королевства объявит о более жестких санкциях в отношении РФ, а это означает, что под удар могут попасть стратегические и финансовые интересы России.

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Ранее американские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что любые санкции, введенные против России в связи с потенциальным конфликтом, окажутся неэффективными из-за огромного количества российских денег в Лондоне, который также называют Лондонградом.

Напомним, что в конце прошлого года Москва передала США и НАТО ультиматумы по так называемым гарантиям безопасности. В РФ хотят получить гарантии, что Украина никогда не станет членом Альянса.

Россия также требует возвращения НАТО к границам 1997 года и отказа от военной деятельности в странах Восточной Европы.

Фото: Dreamstime

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