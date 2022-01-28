Миллиардер и основатель компании Virgin Group Ричард Брэнсон призвал мировых лидеров бизнеса объединиться, чтобы отстоять суверенитет Украины. Об этом говорится в статье Брэнсона.

По его словам, никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны на европейской земле.

— Что, черт возьми, в 2022 году одна страна делает, накапливая танки у границ другой страны? — написал Брэнсон, подчеркнув, что он всегда выступал против войн.

Например, в марте 1968 года Брэнсон присоединился к десяткам тысяч молодых людей на Трафальгарской площади в Лондоне, которые вышли на протест против войны во Вьетнаме. 35 лет спустя Брэнсон был среди миллионов людей во всем мире, которые вышли на улицы в знак протеста против входа США в Ирак.

Миллиардер вспомнил оккупацию Россией части Украины и последующие военные действия на востоке страны.

— Я помню многочисленные проницательные встречи и звонки с лидерами и экспертами в области политики и бизнеса, и мы стали лучше понимать динамику сил, подпитывающую этот конфликт. Мы также быстро узнали, что ни один из наших контактов в России не желал говорить об этом вслух. Мы опубликовали заявление, которое западные и украинские бизнес-лидеры были рады подписать, но нам не удалось получить ни одной российской подписи, потому что их страх перед репрессиями со стороны режима в Москве был слишком велик, — отмечает Ричард Брэнсон.

По его словам, сейчас, как и тогда, с кем миллиардеру приходилось общаться, были едины во мнении, что любая война между Россией и Украиной будет иметь разрушительные последствия.

Во-первых, это еще больше изолирует Россию и ее президента от остального мира и разрушит российскую экономику.

— Как это часто бывает, основной удар российской агрессии придется на гражданское население. Кровавая гражданская война в Сирии, в которой российские войска и наемники сыграли ужасную роль, является ярким напоминанием о том, что поставлено на карту, — отмечает Ричард Брэнсон.

Он подчеркивает, что война с Украиной — это не тот конфликт, в котором президент Путин может победить в долгосрочной перспективе.

Брэнсон считает, Путина мало волнует мнение мира относительно его геополитических амбиций

— В какой-то момент простые россияне поймут, что они заслуживают лучшего, особенно если ситуация достигнет точки, когда неизбежное восстание украинцев, защищающих свои дома, села и города, вернет навязчивый призрак неудачи Советского Союза в Афганистане, — подчеркнул миллиардер.

Он призывает лидеров бизнеса собраться и отстоять суверенитет Украины.

Источник: Virgin