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Факты / Мир / Мировые новости

В Украину прибыла глава МИД Канады

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Канада

В воскресенье, 30 января, в Киев прибыла министр обороны Канады Анита Ананд.

Она пробудет в Украине в течение двух дней.

Вместе с министром прибыла в Киев канадская делегация, которую встретил замминистра обороны Александр Полищук.

Ананд намерега встретиться с министром обороны Алексеем Резниковым, чтобы провести переговоры по поводу последних событий в стране.

В Минобороны Украины напомнили, что ранее Канада объявила о решении предоставить финансовую помощт и продлить операции UNIFIER до конца марта 2025 года.

Также страна пообещала увеличить количество личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек.

Напомним, Канада решила отозвать дипломатов на фоне роста опасений вторжения РФ в Украину. Также эвакуированы члены их семей.

Под эвакуацию попали дети сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет.

На такие действия Канада пошла в связи с продолжающимся наращиванием военного контингента РФ и ее дестабилизирующих действий в Украине и вокруг нее.

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