В июле российские войска запустили по Украине больше баллистических ракет, чем, по имеющимся оценкам, способны произвести за один месяц.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Россия запускает больше баллистических ракет, чем производит

По данным ISW со ссылкой на украинское профильное издание Милитарный, только в июле Россия выпустила по Украине 107 баллистических ракет и 20 противокорабельных ракет Циркон.

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Аналитики отмечают, что это превышает месячные производственные возможности России. По данным украинской военной разведки, на которые ссылается Милитарный, каждый месяц РФ производит около 60 баллистических ракет Искандер-М и еще 40 ракет для комплексов С-400.

Кроме того, по информации издания, только за июль российские войска израсходовали около двух третей запланированного годового производства ракет Циркон.

В ISW считают, что Россия все активнее использует накопленные запасы баллистических ракет, поскольку они демонстрируют более высокую эффективность поражения целей, чем крылатые ракеты и ударные дроны.

В то же время количество дронов, которые РФ запускает во время ночных атак, заметно сократилось. Если в июне российские войска применили 5 749 беспилотников, то в июле — 2 955.

Напомним, что в ночь на 19 июля Россия нанесла один из крупнейших по количеству задействованных баллистических ракет ударов по Киеву. Всего оккупанты выпустили по Украине 166 средств воздушного нападения — 41 ракету и 125 дронов разных типов.

По данным Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО тогда сбила или подавила 126 воздушных целей, однако зафиксировали попадания 23 ракет и 10 ударных БпЛА.

В то же время начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что удар 19 июля был одним из крупнейших по количеству баллистических ракет, но не самым массированным.

По его словам, примерно столько же баллистических ракет Россия применила во время атак на Киев 15 июня, 2 июля и 6 июля.

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