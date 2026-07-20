В ночь на 20 июля Россия продолжила атаки на украинские города. Под ракетным ударом оказалась Одесса, взрывы прогремели в Запорожье, Николаеве и на Полтавщине.

В то же время российские регионы подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время — под ударом оказались Москва и Подмосковье.

Тем временем США завершили девятую подряд волну ударов по военным объектам Ирана, заявив о продолжении операции по защите международного судоходства в Ормузском проливе.

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О главных событиях ночи и утра 20 июля — читай дальше.

Ракетный удар по Одессе

Утром 20 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. По словам начальника Одесской ГВА Сергея Лысака, в результате атаки поврежден объект гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате утреннего удара нет. На месте работают спасатели, коммунальные службы и правоохранители, которые устраняют последствия атаки.

В то же время увеличилось число пострадавших после ракетного удара по гражданскому судну GOLDEN LEO под флагом Гвинеи-Бисау, которое после загрузки кукурузой выходило из украинского порта.

На борту на момент удара находились 17 членов экипажа (граждане Сирии и Индии), а также лоцман филиала Дельта-лоцман ГП Администрация морских портов Украины (гражданин Украины).

К сожалению, 10 человек, среди которых лоцман ГП АМПУ, погибли. Удалось спасти и доставить на берег восемь членов экипажа.

Атака на Запорожье

Утром российские войска атаковали Запорожье. Под удар попал дачный кооператив, где в жилых домах возникли пожары.

По информации Запорожской ОВА, за медицинской помощью обратились двое людей.

Кроме того, стало известно, что российский обстрел Запорожья 19 июля унес жизни трех человек. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело 11-летней девочки. Всего тогда погибли ребенок и две женщины в возрасте 71 и 72 лет, еще 41 человек получил ранения.

Массированная атака дронов на Москву и Подмосковье

Ночью Москва и Московская область подверглись масштабной атаке беспилотников.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в сторону столицы РФ летело более 400 дронов, из которых 85 якобы уничтожили прямо на подлете к городу.

В то же время российские и OSINT-каналы сообщали о пожарах и возможных попаданиях по ряду важных объектов.

По предварительным данным, после атаки возник пожар на нефтебазе в поселке Львовский Подольского района. Также сообщалось о поражении двух логистических центров Wildberries в Домодедово и возле Подольска, а также промышленного парка Гривно.

Официального подтверждения этих попаданий российские власти пока не дали.

Обстрелы Николаевской области

Утром российские войска атаковали Николаев ударными дронами типа Shahed и Гербера.

В результате атаки повреждены два здания автозаправочных станций и выбиты окна в многоэтажном доме. Пострадавших нет.

Накануне россияне дважды атаковали дронами Галициновскую общину Николаевского района.

В селе Прибужское ранения получили двое мужчин в возрасте 43 и 55 лет. Их госпитализировали, состояние обоих медики оценивают как средней тяжести.

Атаки на Днепропетровскую область

В течение ночи российские войска более десяти раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая и Покровская общины. Повреждены частный дом и автомобили.

На территории Грушевской общины Криворожского района также поврежден автомобиль.

В Павлограде повреждены рынок и склад логистической компании.

Удар по предприятию в Полтавской области

Утром российский беспилотник упал на территории одного из частных предприятий промышленного комплекса в Полтавской области.

После падения дрона возник пожар, который оперативно потушили подразделения ГСЧС.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Девятая ночь ударов США по Ирану

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о завершении девятой подряд волны ударов по военным объектам Ирана.

По данным американских военных, в ходе операции были поражены командные центры, системы противовоздушной обороны, объекты берегового наблюдения, военно-морская инфраструктура, пусковые установки ракет и беспилотников, а также сети военной связи.

В Вашингтоне заявили, что операция направлена на дальнейшее снижение способности Ирана наносить удары по международному судоходству в Ормузском проливе.

В CENTCOM подчеркнули, что удары наносятся по приказу президента США Дональда Трампа и призваны привлечь Иран к ответственности за угрозы гражданскому судоходству в регионе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 608-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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