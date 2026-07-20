Возле метро Лукьяновская обустраивают временный наземный переход
- Подземный переход был поврежден в результате российской атаки 19 июля.
- Сначала переход будет работать без светофорной регулировки.
- После монтажа оборудования и подключения питания его сделают регулируемым.
В Киеве возле станции метро Лукьяновская приступили к обустройству временного наземного пешеходного перехода. Такое решение было принято после того, как подземный переход возле станции был поврежден в результате российского ракетного удара.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).
Переход возле метро Лукьяновская
По информации КМВА, на первом этапе переход будет работать как нерегулируемый. В настоящее время коммунальные службы выполняют подготовительные работы.
После согласования схемы организации дорожного движения с Управлением патрульной полиции, дорожники нанесут разметку и установят дорожные знаки 5.38 пешеходный переход.
В то же время, для запуска регулируемого перехода необходимо смонтировать консоли и подключить светофорный объект к электросети. После завершения этих работ переход оборудуют светофорами.
В КГГА отметили, что временный наземный переход обустраивают недалеко от остановки общественного транспорта, чтобы обеспечить безопасное движение пешеходов.
Напомним, в ночь на 19 июля Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар. По данным Воздушных сил ВСУ, во время атаки на Киев кафиры применили баллистические ракеты, а в городе раздалось более 40 взрывов.
Последствия обстрела были зафиксированы в Деснянском, Днепровском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах столицы. Мощная взрывная волна повредила наземный вестибюль станции метро Лукьяновская, в результате чего 19 июля ее временно закрывали для пассажиров.
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